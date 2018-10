Santi González: "Iglesias debía a otra teocracia asesina un programa de televisión y hasta el móvil"

Es hoy todavía un asunto de interés el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul. Los socios del doctor Sánchez le urgen a embargar la venta de armas a Riad. Sería una propuesta razonable la de no tener tratos comerciales con regímenes que asesinan a sus disidentes, si no fuese porque el líder de esa tropa le debía a otra teocracia asesina un programa de televisión y hasta el teléfono móvil. El mismo día que desapareció Kashoggi, Irán ajusticiaba a una mujer por asesinar a su marido con 17 años, después de denunciar haber sido maltratada y violada por su marido y su cuñado sin haber obtenido nunca amparo.

Luego está el contrato para que Navantia fabrique cinco corbetas, lo que proporcionaría carga de trabajo para 6.000 personas durante cinco años… El doctor es partidario de cumplir el contrato, a ver cómo explica a Susana Díaz que “ese dinero no lo quiero yo en caja”, como decía Kepa Bengoetxea, inolvidable barman del JK. ¡En campaña electoral! Por otra parte, Pedro no tiene aquella gracia de José Luis para responder cuando le afearon la venta de armas a Israel “para matar palestinos”. “Estoy convencido de que nuestras armas no se utilizan para eso”, dijo.

Sánchez, sin embargo, ha dado el visto bueno para reformar el código penal y derogar el delito de injurias al rey, ultraje a los símbolos, ofensas a los sentimientos religiosos y enaltecimiento del terrorismo. Todo el año va a ser una final de Copa entre el Barça y el Athletic. Y todas las Copas serán a cuenta del Rey, es decir, de la Nación española.