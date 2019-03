Santi González: “No hay piedad ni perdón para el susanismo, ni un lugar al sol"

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Este fin de semana ha sido el gran momento de las listas electorales afrontada por los tres principales partidos con distintas estrategias. El cuarto, Unidos Podemos, está en permiso de paternidad, aunque cuentan las crónicas que su beneficiario, Pablo Iglesias ha salido de él para entrevistarse en La Moncloa con su quimérico inquilino. Está Sánchez muy pendiente de la caída de Podemos preocupado y preocupado por si en 29-A no pudieran sumar.

Pablo Casado quiere renovar la bancada en el Congreso vía listas. La novedad más notable y brillante es la incorporación como cabeza de lista por Barcelona de Cayetana Álvarez de Toledo. Alguna revuelta menor da cuenta de lo arraigados que tienen los populares los prejuicios nacionalistas: no es de Cataluña, no habla catalán. Es una gran iniciativa la de Casado, una candidata inteligente, culta y brillante, rara avis en el Congreso de Lastras, Rufianes, Garzones y Monteros. El marianismo ha sido desplazado hacia las listas europeas.

Pedro Sánchez ha vuelto a ser Sleepy Hollow. No tiene cabeza pero conserva intactos su rencor, su afán de venganza y el hacha, perfectamente afilada. No hay piedad ni perdón para el susanismo, ni un lugar al sol, en el Congreso, en el Senado o en la lista europea. El arrepentimiento de última hora no le sirvió a Pepiño Blanco para salvar la cabeza al paso del jinete en el llamado Comité de Elaboración de listas.

Ciudadanos, que no ha resuelto sus problemas con los pucheros, sin atender la observación de Santa teresa, también entre pucheros anda el Señor , ha seguido con su política de fichajes. Especialmente oportuno el último. Edmundo Bal, el abogado del Estado que no quiso hacerse piadosamente el distraído ante la rebaja de calificación penal de Sánchez para los golpistas catalanes procesados.