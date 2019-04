Santi González: “Garrido ha puesto fin a su carrera política con un gesto de indignidad”

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Al final, la regeneración que proclamaba Albert Rivera era esto. Presentar como un triunfo el fichaje de Ángel Garrido para las elecciones autonómicas en sus listas de Madrid. Garrido fue el sucesor de Cristina Cifuentes en el Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la obligada dimisión de la titular.

Nada de lo humano me es ajeno. Es comprensible la decepción de Garrido, que no gestionó mal el embolado, al no ser nombrado candidato a la presidencia para las elecciones de mayo. Su presentación ayer como el candidato décimo tercero en la lista de Ciudadanos para las elecciones autonómicas se produjo cuando ya formaba parte de la lista del PP a las elecciones europeas en la que figuraba en el número cuatro. Con fecha 16 de abril había jurado por escrito ante la Junta Electoral Central “que acepta ir incluido como candidato en la candidatura que el PP presenta para las elecciones al Parlamento Europeo”.

La tinta de las hemerotecas no está seca todavía. El tránsfuga decía que “los españoles saben que apostar por Ciudadanos es no saber siquiera por qué se apuesta”, que “el único líder con capacidad para mejorar España es Pablo Casado”, que el hombre que lo presentó en Cs, Ignacio Aguado, como “el tonto 'útil de la izquierda”.

“Cuestión de convicciones”, dice ahora para explicar su tránsito. Es turbador imaginar a este hombre con su candidatura popular para Estrasburgo, mientras negociaba con Rivera el tránsito. Lo que ha hecho es una forma de corrupción y Albert Rivera ha vuelto a repetir la dudosa hazaña que ya practicó con Silvia Clemente, hoy sepultada en el silencio.

Garrido ha puesto fin a su carrera política con un gesto de indignidad. Y Albert Rivera ha decidido aprovechar sus restos con otra, que configura a su partido como el coche escoba de las elecciones españolas.