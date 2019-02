González: “La ayuda humanitaria en Venezuela debió comenzar hace 8 días, alguna muerte nos habríamos ahorrado"

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Tal como preveíamos ayer y aún antes, el doctor Sánchez compareció para anunciar su cambio de posición: retirar su apoyo a la Venezuela de Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Lo hizo tal como también habíamos previsto desde el viernes: sin alharacas, aspavientos o alardes. Y naturalmente sin preguntas.

También lo hizo con retraso: ocho días, que se habrán cobrado las vidas de un número no especificado de venezolanos: por disparos de arma de fuego, por hambre, por falta de medicamentos. La ayuda humanitaria debió comenzar hace ocho días; alguna muerte nos habríamos ahorrado.

No hubo entusiasmo en la comunicación presidencial y hay dudas sobre si el breve mensaje de ayer va a tener alguna continuidad en hechos o se va a quedar en eso, en mero blablablá.

Da la impresión de que no va a ir mucho más allá, que en realidad todo depende de que el Ejército llegue a la conclusión de que no hay salida, ni apoyos internacionales y los generales se vayan decantando a favor de Guaidó. Sí, pero no parece que eso vaya a ser inmediato, habrá que ver.

Otro asunto del que hablar viene a ser el mismo: todos los caminos conducen a Sánchez, porque después de tanto marear la perdiz, ayer sus socios secesionistas catalanes, ERC y el PdeCAT anunciaron una enmienda a la totalidad a los presupuestos en animada pelea por ver quién le da la primera colleja a Sánchez. De momento va ganando Esquerra.