Santi González: "Mercedes Milá supero al más infame programa de 'Gran Hermano' junto a Sánchez"

Tiempo de lectura: 2



Cada día un acto electoral. Ayer tocaba libro y el firmante compareció ante Todas sus ministras y ministros. En la foto solo eché en falta a José Borrell, lo que no quiere decir que no estuviera, quizá solo es que no cupo en la foto. Todos estaban radiantes y aplaudían con alborozo. La foto es una radiografía de un tiempo, un lugar, una clase política y una manera de ejercer el periodismo, la de un escalador y una campeona de la telebasura. Mercedes Milá jaleó al firmante y sus expectativas de voto y superó el más infame programa de Gran Hermano al hablar en tono descalificador de la vida sentimental de Albert Rivera. “Estaba distraído con la Malú” dijo, sin que el doctor Calamidad se sintiera obligado a descalificar aquel regüeldo.

No pidió permiso para publicar sus conversaciones con el Rey, asunto que tiene dos objeciones: a ningún presidente del Gobierno le ha hecho falta, qué digo a ningún presidente del Gobierno. Santiago Carrillo, que nunca pasó de pastorear un grupo de 23 diputados, rechazaba las preguntas que le hacían los periodistas sobre los despachos con Juan Carlos. La segunda es que muy probablemente mentirá, como en el resto del libro.

Dijo que ese libro se lo debía a sí mismo y al resto de los españoles… Eso dijo el hombre, sí. Y aprovechó para jubilar al partido del antiguo Testamento: Felipe González. Alfonso Guerra y compañía, hasta Susana Díaz, a los que se quitó de encima de un plumazo: “Son referentes de una sociedad que ya no es”. Ya me estoy encargando yo, tendría que haber añadido, porque no se conoce un solo caso de alguien que le haya llevado la contraria y haya podido sobrevivir para contarlo. Ahí están las últimas bajas de dos socialistas a los que su sentido de la propia dignidad les ha llevado a renunciar al corazón para ir a sus asuntos: José Mª Barreda y Soraya Rodríguez han vuelto a la vida privada, tenían su porqué. Una sociedad que ya no es. La cabeza de lista por Valladolid, que ella ocupaba va a una ministra que escribe con faltas de ortografía. Esto es lo que hay.