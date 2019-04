El comentaruio de Santi González en 'Herrera en COPE' del lunes 1 de abril de 2019

Tiempo de lectura: 2



El análisis de actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Ayer los de los pueblos, la España vaciada, se dieron cita en la capital. Unas 50.000 personas se dieron cita para dar cuenta de una realidad sociológica ignorada. “No llenamos el Camp Nou, pero podemos decidir el Gobierno”, dicen en la portada de La Razón, con un dato: representan el 20 % del censo electoral. Lástima que en ese porcentaje no esté el señor D’Hont.

Los pueblos de la España interior carecen de servicios, de sucursales bancarias, de banda ancha de internet. Por sus calles no corretean niños y no hay escuelas donde podrían educarse. Ayer entre los manifestantes menudeaban los dirigentes de nuestra clase política: 5 ministros del PSOE, exministros y primeras figuras del resto de partidos. Tenía razón ayer Albert Rivera al reclamar un pacto de Estado para hacer frente a este problema, pero es difícil que se consiga, habida cuenta de que ni siquiera es posible tal prodigio para defender la propia existencia de España. No se acaba de ver que se pongan de acuerdo para defender la España interior, a la que hemos tenido olvidada durante los últimos 40 años.

Ayer fue el día de la sinceridad para el PSOE. Pedro Sánchez actuó en Tarragona para lavarle la cara a Miquel Iceta, que pidió perdón al líder por su incontinencia verbal, es decir, por contar lo que no se debe, culpa de la derecha: “¿Cómo me voy a contener con una derecha que dice que España corre peligro con los socialistas?”

José Luis Ábalos, intelectual alternativo del Consejo de Ministras, que admite que sí, que lo suyo es electoralismo, él lo llama ‘ganarse la confianza de la gente’: “Hemos demostrado lo que puede hacer un gobierno socialista”. Sí, pero no ahora, no todavía. Lo demostraron en las dos legislaturas de Zapatero: en la tasa de paro, en la prima de riesgo, en el brutal crecimiento del déficit. Lo que han hecho hasta ahora Sánchez y los suyos es poner las bases para que se repita aquel desastre. Y estas campañas, estos viernes que para ellos son campaña y para usted son de dolores, los sufragan con du dinero. Con el de usted, no se equivoque.