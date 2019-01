El comentario de Santi González del martes 15 de enero de 2019

Tiempo de lectura: 1



El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Anoche abría los informativos de la tele y hoy nos interpela desde las portadas la noticia de los esfuerzos que se hacen para rescatar a Julen, el pequeño de dos años que se cayó a un pozo de 25 cm. de diámetro y 100 metros de profundidad. Es inevitable pensar en la angustia con la que José Rocío y Victoria García, los padres del niño siguen los trabajos a pie de obra, desde una tienda habilitada para ellos y rodeados de psicólogos. Ayer supimos que es la segunda desgracia similar que padecen. El 2017, el hermano mayor de Julen, de tres años, falleció de muerte súbita después de padecer un infarto. Es inevitable que nos preguntemos por qué ese pozo de Totalán no estaba convenientemente clausurado para impedir accidentes.

No hacía falta una previsión extraordinaria. Bastaba cumplir las disposiciones legales… Cierto. Hay otras dos noticias más que notables. Hoy comienza la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, mientras la izquierda rodea el Parlamento, encabezada por el PSOE. Susana Díaz publicó ayer una carta llamando a la cencerrada contra el pueblo andaluz por no haber votado lo que debía y autobuses fletados por el PSOE para acarrear la chusma. El problema es que la responsable del orden público es la misma convocante de la algarada en funciones. No cabe esperar que Marlaska, esa decepción, haga respetar los usos democráticos. Está en la misma pomada. A los tres partidos que van a votar la investidura les cumple repetir la respuesta del embajador británico al cuñadísimo Serrano: “No hace falta que me envíe policías. Basta con que mande menos manifestantes”.