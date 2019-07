Santi Duque: "Con la ilusión de Bautista no puede nadie, Djokovic tiene mucho que temer"

Vaya miércoles bueno que vivimos ayer y nos lo queríamos perder. Desde las verdes hierbas del All England Tennis Club de Wimbledon. Ayer decidieron hacer historia Rafa Nadal, que nos tiene acostumbrados, séptima semifinal y Roberto Bautista Agut, este tenista de 31 años que nunca había tocado unas semifinales de Grand Slam y que ayer derrotó a Guido Pella, al argentino, para plantarse en esa ronda ya casi casi acariciando la final. Esto solo lo había conseguido una vez el tenis español, fue en 1995, aquella semifinal entre Arantxa y Conchita que ganó Arantxa para luego perder contra Steffi Graf en la final. Así que, el viernes vamos a tener un partido entre Nadal y Federer. Otro partido entre Nadal y Federer y que nosotros lo disfrutemos porque va a haber un momento en que se nos acabe. Así que habrá que disfrutarlo y eso sí, claro, que gane Nadal. Y en el otro lado, Bautista se va a medir al bicho, a Novak Djokovic, número uno del mundo con muchos Wimbledon a su espalda, pero la ilusión de Bautista yo creo que con ella no puede nadie. Así que, tiene mucho más que temer el serbio que Roberto Bautista y ojalá porque no soñando con esa final del domingo, final española.