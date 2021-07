Luis Munilla: "Jon Rahm estará en Tokyo. Es un fuera de serie y una referencia mundial de deporte"

El golfista vizcaíno Jon Rahm llega a The Open Championship, el cuarto y último grande del año, que se disputa esta semana en Royal Saint George’s, en la costa sureste de Inglaterra, entre los claros favoritos a la victoria.

“La última vez que estuve aquí fue en el 2009”, dijo a EFE Jon Rahm sobre su estreno con 14 años en los links, los campos naturales a orillas del mar, en este mismo recorrido. “He cambiado mucho como jugador y sobre todo mi conocimiento del juego links. Fue mi primera experiencia en un campo como este. Lo que ha cambiado es que cada vez me gusta más jugar aquí”, comentó animado el golfista de Barrika.

“Hoy en día se habla mucho del campo que se ajusta más a un jugador y eso me cabrea bastante. Como golfistas tenemos que ajustarnos al campo y a las condiciones, que es lo que he hecho toda mi vida: hacer las menos posibles con lo que tienes ese día”, comentó a EFE Rahm, que viene de conquistar el primer US Open para el golf español en Torrey Pines, un campo a orillas del Pacífico de Estados Unidos.