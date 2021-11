Juanma Castaño: "Xavi representa algo nuevo, una nueva ilusión y una etapa que tiene que ser rompedora"

Xavi Hernández, nuevo entrenador del Barcelona, es consciente de que no llega "en el mejor momento de la historia del club" y de que los jugadores "no están pasando por su mejor nivel individual", pero prometió trabajar "lo máximo posible" desde el primer día para recuperar la "excelencia" ya que a su juicio forma parte del ADN de la entidad.



"Necesito ver a la plantilla en el día a día, de momento solo puedo opinar sobre los partidos que he visto, la he visto por momentos muy bien en otros no tanto, y supongo que al final los jugadores tampoco están pasando por su mejor nivel individual, sé que no es una situación fácil para ellos y que no llego en el mejor momento de la historia del club, pero para eso estamos aquí, para trabajar lo máximo posible", dijo el nuevo técnico a los medios del club horas después de confirmarse su contratación.



Comenzó su intervención destacando que vuelve a casa "con mucha ilusión y muchas ganas de ver a los jugadores, de hablar con ellos y empezar a trabajar fuerte con la máxima ambición y pasión posible", sabiendo que asume una "gran responsabilidad" al regresar a Barcelona como entrenador del primer equipo.



"El sentimiento que tengo por este club es muy grande y es un sueño hecho realidad -añadió-. Estoy muy contento de volver al Barcelona, de empezar a trabajar y al final ese es el resumen que haría. Creo que el club ha hecho un gran esfuerzo, y el Al Sadd, y yo también lo he hecho, hemos ido todos en la misma dirección para poder cerrar el acuerdo y estoy con muchas ganas de empezar".