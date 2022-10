Juanma Castaño: "Veo a Quique Setién muy feliz a pesar del mal trago que pasó en el Barça"

El Villarreal, ya clasificado para la siguiente ronda de la Liga Conferencia como primero de grupo, no pudo pasar del empate (2-2) en el Ciutat de València ante el Hapoel Beer Sheva en el partido que suponía el debut de Quique Setién en el banquillo villarrelense en un duelo de neto dominio territorial del equipo español pero al que penalizó su tibieza defensiva en momentos puntuales.

El Partidazo de COPE charló este jueves con Quique Setién y recordó que su salida del club azulgrana "no me gustó, pero tampoco me dejó traumatizado. Tampoco me llevé ningún desengaño", y reconoció que "algunos jugadores del Barcelona me han felicitado, dándome la enhorabuena", cuando fue nombrado técnico del Villarreal.

Setién no esconde que su relación con Leo Messi no fue la mejor, e insistió con Juanma Castaño en no hablar del futbolista argentino: "De Messi no quiero hablar. Me quedo con que viví 14 años deseando verle jugar. Todo lo demás, no importa, tampoco lo que la gente puede opinar y pensar", como consecuencia de los silencios a ese respecto.