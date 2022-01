Juanma Castaño: "Me sorprendió lo que dijo Julio Iglesias cuando le pregunté si cantaría en el nuevo Bernabéu"

Este lunes, 'El Partidazo de COPE' ha vivido un programa muy especial. Juanma Castaño ha entrevistado a Pepe Domingo Castaño con motivo de la publicación de su libro: 'Hasta que se me acabe las palabras'. Y no lo ha hecho solo, en el estudio le han acompañado el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el que fuera entrenador de la Selección Española de fútbol, Vicente del Bosque, y la actriz y sobrina de Pepe, Cristina Castaño.

También ha querido formar parte del programa Julio Iglesias, que es el autor del prólogo del libro de Pepe Domingo y un gran amigo de él. Julio ha reconocido estar "feliz por hablar con Pepe". Además, ha querido felicitarle en directo: "Enhorabuena por ese libro tan magnífico. Es una persona increíblemente generosa, buena, ha nacido para decir las cosas bonitas y con el espíritu de un grandísimo periodista"

El cantante ha reconocido ser "muy madridista" y leer "toda la prensa española" "No me gustó mucho la segunda parte del Madrid, pero ganó. El Madrid está muy en forma. Florentino hace las cosas muy bien, va a ser un estadio único en el mundo y le va a dar un prestigio a España entera", ha asegurado, y ha añadido: "Si tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo cantaría en el estadio de mi vida, en el Bernabéu; pero pasaría seis meses con la angustia en el corazón y en el alma.; es una angustia cantar en tu casa, prefiero cantar en cualquier lugar en Madrid".