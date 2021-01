Juanma Castaño: "Ridículo espantoso del Real Madrid"

Los analistas del Real Madrid llevan toda la temporada de diciendo que con esto al Madrid no le da para Europa, y desde la última semana sabemos que con esto al Real Madrid tampoco le da para Españ. En una semana se ha despedido de la Supercopa de España, no llegó a la final, y ahora de la Copa del Rey cayó anoche contra el Alcoyano. 2-1 en la prórroga y con un hombre más, los datos son tremendos. El Alcoyano no tiene ni 800. 000 € de presupuesto; Mariano, para que te hagas una idea, en el Madrid gana 5.000.000 € al año.

Esos son los datos, jugó con muchas novedades pero jugó con una alineación en la que todos eran internacionales y en la que todos tenían que estar en buena form. Ridículo espantoso del Real Madrid, está derrota deja en muy mala situación a jugadores, a técnico y también al presidente.