Juanma Castaño revela a Carlos Herrera una clave del posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "A tiro"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este martes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este miércoles 14 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en el mercado de fichajes.

"Hoy juega España contraItalia, 21:45 horas", comienza el comunicador con Carlos Herrera, "es la segunda semifinal de la Liga de Naciones, es partido un que se juega en Holanda". La Roja lleva once años sin tocar metal, precisamente desde que masacrase en Kiev a Italia en un inolvidable envite que puso el broche de oro a un ciclo sin parangón en el que España ganó dos Eurocopas y un Mundial de forma consecutiva. Reverdecer laureles, aunque sea en un torneo de menor enjundia que aquellos en torno a los que orbita el fútbol de selecciones, amansaría las aguas.

"Ayer Croacia, con un Modric estelar, le ganó 2-4 a Países Bajos y precisamente Croacia va a jugar la final contra el ganador del España - Italia de hoy", detalla Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'. Reemplazado en los últimos minutos de la prórroga, cuando el madridista caminaba por el lateral del campo camino de los vestuarios, contempló como era ovacionado en pie por los seguidores locales. El éxtasis fue cuando pasó por delante del fondo en el que se apiñaban las rojiblancas ajedrezadas camisetas de sus compatriotas. 14.000 balcánicos en las gradas festejaron una brillante victoria, prórroga mediante.

Regresando a la Selección y a las aguas turbias, cabe recalcar la situación que vive el combinado nacional. "A ver qué pasa, porque se mira con lupa lo que haga Luis de la Fuente desde el banquillo", comenta el presentador de 'El Partidazo de COPE' con Carlos Herrera. Solo han transcurrido 189 días desde que fuese nombrado seleccionador español en sustitución de Luis Enrique y el riojano encara ya un partido revestido con tintes de match-ball. La derrota frente a Escocia ha agitado el avispero que dejó más dudas que certezas en sus dos primeros encuentros.

Por eso, Juanma Castaño hizo esta reflexión en 'Herrera en COPE': "Tremendo, tercer partido y parece que ya se la está jugando". Ganar a Italia este jueves en la segunda semifinal de la Liga de Naciones reforzaría al de Haro y supondría un chute de autoestima para La Roja, que busca apuntalar el cambio de guardia tras la debacle en el Mundial de Catar frente a un rival que también está inmerso en un proceso de reconstrucción. Por lo demás, el regreso de Unai Simón enciende el debate bajo palos, aunque lo más probable es que Kepa conserve los guantes.

"Además, el Real Madrid presenta hoy a Bellingham y ojo porque el capítulo de fichajes no va a ser mucho más extenso", señala el director de 'El Partidazo de COPE', "si Mbappé no se pone a tiro, el Real Madrid no entrará en la negociación". La última hora sobre el francés llega desde Francia, donde aseguran que su idea es jugar la temporada 2023/2024 en el PSG, tal y como informa RMC, y se está valorando la posibilidad de grabar un documental con su última campaña, ya que en su cabeza sigue el pensamiento de no renovar su contrato con la entidad parisina.

