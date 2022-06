Juanma Castaño: "Nadal es único; explicó a todo el mundo qué le pasa, qué va a hacer y qué quiere hacer"

El tenista español Rafa Nadal celebró este lunes que durante su paso por Roland Garros consiguiese centrarse "en el tenis" y "poner a un lado" todos los problemas originados por una lesión en el pie, que ahora va a tratarse en busca de encontrar una solución que le permita incluso estar en Wimbledon.

"Cuando estás centrado en algo que realmente te motiva más de lo que te pueda dolor hace que el fin justifique todo los demás y que sepas que para tener opciones no hay otra manera que hacer eso. He conseguido centrarme en el tenis, poner a un lado estos problemas y mentalmente enfocado en lo que tenía que hacer", subrayó Nadal durante su entrevista a 'El Partidazo' de COPE.

El balear dejó claro que pese al dolor seguirá jugando "siempre y cuando" siga siendo "feliz". "Cuando el dolor no me deje ser feliz entonces es el momento de pensar en otras cosas. Para las personas que viven con permanente dolor, que no hablo de mí, es complicado ser del todo feliz", indicó.