Juanma Castaño: "Monchi ha vuelto a equivocarse tras el error del otro día en el Bernabéu"

"Después del lío del otro día en el Bernabéu, cuando Monchi dijo que si llegan a anular el gol del Sevilla a lo mejor retiraba al equipo del campo, ayer insistió un poco en su idea de que lo que ocurrió en el Bernabéu fue una auténtica injusticia para el Sevilla. Está en su derecho de pensarlo, lógicamente, pero lo hizo además diciendo que no le importa absolutamente nada lo que se diga desde fuera del entorno del Sevilla, que no le importa nada, que no le afecta nada, una forma de decir que solo acepta opiniones del Sevilla y del sevillismo. Y un error por parte de Monchi porque los que le han criticado su conducta del otro día en el Bernabéu son los mismos que en muchas ocasiones le han calificado como el mejor director deportivo de España, que es justo lo que es Monchi, y el mejor director deportivo de España también tiene que serlo en las declaraciones post partido".