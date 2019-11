Juanma Castaño: "Marcelo confesó que sufrió un ataque de pánico en la final de Champions contra el Liverpool"

Marcelo reconoció ayer a través de una carta publicada en The Players Tribune que tuvo una grave crisis de ansiedad antes de la Final de Champions contra el Liverpool jugando con el Real Madrid. Un ataque de pánico brutal, dice Marcelo que no podía respirar prácticamente antes del partido en las horas previas; que no podía comer y que sintió mucho miedo incluso en el vestuario. cuando pisó el césped todavía tenía problemas para respirar, incluso llego a llorar en el partido durante algunos segundos. Llegó a estar llorando Marcelo en el encuentro frente al Liverpool. Esto desde luego pone de manifiesto la enorme tensión que viven los deportistas profesionales y algo de lo que no nos enteramos muchas veces desde fuera. Así que comprensión absoluta para los momentos de dificultad que muchas veces vemos desde fuera sin conocer realmente el fondo de la cuestión.