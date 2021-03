Anoche hablamos en 'El Partidazo de COPE' de un estudio de los clubes europeos que arroja que el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años no siente ningún interés por el fútbol. La cifra es muy alta y deja sobre la mesa un problema grave para el futuro del fútbol los jóvenes no ven partidos y los pocos que ven partidos lo hacen esta 200 además a otras cosas la multipantalla. Es cierto que ahora el fútbol compite con series con videojuegos con redes sociales con mil cosas, pero nuestra época también competía con otras cosas, nosotros también nos divertíamos. Bueno pues este fútbol tan perfecto tan moderno tan prefabricado y sobre todo tan saturado de partidos no le gusta a los jóvenes nuestros, hijos prefieren jugar al fútbol que ver fútbol y eso para la industria del fútbol como dice te vas va a ser un problema