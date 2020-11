Juanma Castaño: "España juega mañana un partido en el que se decide si disputa o no la Final Four"

España juega mañana un partido en el que se decide si disputa o no la Final Four de la Liga de Naciones es un torneo que apenas conocemos poca historia que tiene poco interés, pero es un torneo que tiene que demostrar la salud de la selección española y de momento la salud es inquietante.

No gana fuera, no marca goles y no tiene claro ni quién es el portero porque mañana no sabemos si va a jugar De Gea o Unai Simón, que de repente emergió el otro día como titular.

Hoy habla Luis Enrique, a ver cómo está, a ver si tiene buen humor de cara al choque de mañana y hoy hablas Ramos que además de la selección tiene ante si el reto de la renovación dirá algo ya lo veremos.