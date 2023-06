Juanma Castaño desvela a Carlos Herrera la estrategia del Real Madrid con Mbappé: "Él no mueve pieza"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este martes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este miércoles 14 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en Kylian Mbappé.

"Mbappé dijo ayer que la próxima temporada jugará en el París Saint-Germain", comienza el comunicador con Carlos Herrera, "anoche Melchor Ruiz informó en 'El Partidazo de COPE' que el Real Madrid no irá a por Mbappé y tampoco por Harry Kane en este mercado de verano". Lo de este martes fue contradictorio en cuanto al futuro del jugador francés. Pero el conjunto blanco entiende que este cruce de comunicados es un tema entre Kylian Mbappé y su equipo, y no va a hacer ninguna negociación para traer al jugador francés al Santiago Bernabéu.

"Desde luego, sorprendentes las dos cosas", señala Juanma Castaño en 'Herrera en COPE', "sobre todo porque en el caso de Mbappé, el París Saint-Germain esta vez no quiere perder dinero, es decir, no quiere que acabe su contrato y que después se vaya gratis". Manolo Lama también dejó clara su opinión después de las recientes noticias conocidas durante las últimas horas y tras lo ocurrido los dos últimos veranos cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid: "No te puedes fiar". Aunque cabe resaltar que ya desde julio del año pasado había anunciado al PSG que no prolongaría su estancia más allá de 2024.

"Si el PSG abre la puerta..."

El presentador de 'El Partidazo de COPE' hizo esta reflexión con Carlos Herrera: "Si el París Saint-Germain abre la puerta para vender a Mbappé, el Real Madrid puede ser una de las alternativas, pero, de momento, Florentino se mantiene atento y expectante a los movimientos que hay en París". Desde Francia estaban asegurando en las últimas horas que los blancos estaban dispuestos a ofrecer 200 millones al PSG, pero la información de Melchor Ruiz, que le llega desde Concha Espina, señala que no cuentan con su contratación este verano.

En el Real Madrid, según informó Melchor Ruiz, en 'El Partidazo de COPE', creen que con las incorporaciones de Jude Bellingham, Fran García, Brahim Díaz y Joselu se cerraría el mercado de fichajes. El club blanco cuenta con dos jugadores que están al alza como Vinicius y Rodrygo, además de Joselu, Álvaro Rodríguez y la polivalencia de Brahim, que puede jugar en varias demarcaciones. Por ello, Florentino Pérez ha tomado esta decisión para lo que resta de verano. "Él no mueve pieza", finaliza Juanma Castaño en 'Herrera en COPE'.

Más en 'El Partidazo de COPE'

