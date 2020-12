Juanma Castaño: "Basta que quieras a Madrid y Barça en la final para que no llegue ninguno"

Audio

Hoy se sortean las semifinales de la Supercopa de España, que se juega la segunda semana de enero en Andalucía: Córdoba, Málaga y la final en Sevilla. Cuatro equipos: Madrid y Barça, los dos primeros de la pasada Liga y los finalistas de la Copa que todavía no se ha celebrado, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao.

El caso es que el sorteo está dirigido, no puede haber una semifinal en la que se crucen Madrid y Barça porque así lo he decidido la Federación Española de Fútbol. Parece que lo que se pretende es que haya una final Madrid-Barça y hay que tener cuidado con estas cosas: primero se pierde el espíritu puro de la competición y segundo la avaricia rompe el saco. Basta que quieras a Madrid y Barça en la final para que a lo mejor no te llegue ninguno de los dos.