Juanma Castaño: "El Barça estaba advertido y no quería sorpresas frente al Olympique de Lyon"

El Barça estaba advertido y no quería sorpresas frente al Olympique de Lyon. 5-1 ante los franceses. Hubo un momento del partido en el que, con 2 a 1 en el marcador, quizá hubo algo de incertidumbre, pero en cualquier caso cuando está Messi como estuvo anoche, en algunos minutos del encuentro, es imparable. Dos goles, dos asistencias del argentino y como decimos el pase a cuartos de final. Cuatro ingleses: Liverpool, City, Manchester United y Tottenham. Un portugués: el Oporto. Un holandés: el Ajax. Un italiano: la Juve. Y solo un equipo español: el Barça. Algo que no ocurría desde la temporada 2009/2010. Hay que analizar esta circunstancia. No pasaba desde hacía esos años que solo uno se plantara en cuartos de final. El sorteo, mañana en Nyon. Se sortean los cuartos y las semifinales. Suerte el Barça.