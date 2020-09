Juanma Castaño: "La ausencia, el verdadero problema de Gareth Bale"

Audio

Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, ha dicho en la BBC que sí que están hablando Real Madrid, Tottenham y él mismo para tratar de llevar a Bale al equipo inglés, y ha dicho más: que Bale es donde quiere estar, en el Tottenham.

Siete temporadas después Bale dejará el Real Madrid. 251 partidos jugados, 105 goles y 68 asistencias son los datos. Así son muy buenos: 251 jugados y 105 goles. El problema es el dato que no se dice: 150 partidos sin jugar en todos estos años. Gareth Bale no ha estado jugando durante 150 partidos. Ese es el problema de Bale, lo que no ha estado. Cuando ha estado ha estado casi siempre bien.