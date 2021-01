Juanma Castaño: "Así está afectando el coronavirus al mundo del deporte"

Audio

Hablamos con la tenista Paula Badosa de la cuarentena que tiene que guardar en un hotel australiano después de que un pasajero del avión en el que viajó a Australia diera positivo. La española explicó en El Partidazo de COPE la situación en la que está, encerrada en una habitación y sin poder ver a nadie: "Gracias por llamarme porque así me distraigo un poco. Estoy un poco mejor, al final te haces a la idea, pero es que me estaba agobiando muchísimo porque la habitación era muy pequeña y sin ventanas y al pensar que tenía que estar catorce días ahí me entró ansiedad. Me quejé a la WTA para conseguir una habitación un poco más grande o poder ver a mi entrenador; desde ayer me hicieron ese favor y estoy un poco mejor porque al menos tengo a alguien con quien hablar. Yo estoy peloteando contra la pared, para quitarte un poco el mono y agarrar un poco el grip, para que no te salgan ampollas".