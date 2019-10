Joseba Larrañaga: "La Selección merece el apoyo de todos, más allá de lo que suceda en la Eurocopa"

En los últimos segundos del partido se le escapó el primer 'match ball' y mañana tendrá la oportunidad de confirmar la clasificación a la Eurocopa en Estocolmo. La Selección española de fútbol quiere certificar cuanto antes el billete para el próximo verano y así ir apuntalando un equipo que en cuanto deja de ganar, comienza a provocar algunas dudas. Es verdad que venimos de varios fracasos sonados en los últimos grandes campeonatos y eso conlleva que el mundo del fútbol sea mucho más sensible ante cualquier inconveniente. El objetivo de Robert Moreno es apuntalar la selección campeona sub-21 del pasado verano con la presencia de los supervivientes de la absoluta y eso, claro está, provoca dudas en cuanto las cosas no salen como se espera. No obstante, estos jugadores merecen tener la confianza y sobre todo el apoyo de todos más allá de lo que suceda en la Eurocopa. Y a sabiendas de que no será fácil afrontar un campeonato con la falta de experiencia de esta Selección, pero si ya sabes lo que es ser campeón en las categorías inferiores, ¿por qué no pensar que algún día también podrán serlo con la Selección absoluta?