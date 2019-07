Joseba Larrañaga: "Chapó para un equipo y unas jugadoras inolvidables"

Se nos acaban los adjetivos para definir a esta generación de jugadoras de baloncesto, que año tras año siguen escribiendo una página inigualable de la historia de nuestro deporte. De los últimos 10 torneos han conseguido 9 medallas y hacía casi 30 años que una selección femenina no repetía título en el Campeonato de Europa. La selección de Lucas Mondelo, que comenzaba la competición con dos bajas importantísimas, ha ganado todos los partidos y se paseó en la final ante una Francia impotente a la que superó por 20 puntos. Chapó para un equipo y unas jugadoras inolvidables. Y en el mundo del fútbol el esperpento de Antoine Griezmann se sigue superando. Después de anunciar que abandonaba el Atlético de Madrid hace dos meses, nadie ha pagado su cláusula. Ayer debía haber comenzado a trabajar con el Atlético de Madrid, no apareció. Habrá pocos casos en el mundo del fútbol en los que la gestión haya sido tan nefasta. Tal es el caso, que ahora no lo quieren ni los aficionados del club al que supuestamente va a ir ni tampoco los del club al que actualmente pertenece. Desde luego que se lo debía hacer mirar.