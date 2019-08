José Luis Corrochano: "Pendientes de la resolución del juez sobre los horarios de La Liga"

Buenos días. Bueno, la espera de la resolución del juez Andrés Sánchez Magro, juez del Juzgado de lo Mercantil, que ayer escuchó las opiniones de la Liga y la Federación para resolver, para tomar medidas cautelares, es decir no definitiva, sino para las primeras jornadas de cuando se debe jugar la Liga en Primera y en Segunda, insistimos, La Liga dice: viernes, sábado, domingo, lunes. Dice la federación: sábado y domingo. Dijo el juez Sánchez Magro al terminar la comparecencia en la vista, que va a intentar tomar una resolución entre hoy y mañana, pero se podría alargar incluso hasta el lunes, y hasta entonces no sabríamos cuándo empieza La Liga, si empieza el viernes, este no el siguiente, con el partido Athletic-Barcelona o empieza el sábado. Bueno, el impacto económico que supondría la decisión de que se jugara el sábado y el domingo, la cifró Jaume Roures anoche en El Partidazo, en una pérdida para los clubes de 600 millones de euros. Se está jugando el contrato televisivo y algo más. Vamos que decisión toma el juez. Y la otra cita es esta tarde a las 18:00 cuando termine el mercado de entradas en la Premier y ahí tendremos una pista, como venimos contando, definitiva de si hay alguna posibilidad de que el Real Madrid fiche al jugador del Manchester United, Paul Pogba.