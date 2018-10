"El clásico solo tiene una cosa buena para el Real Madrid: que enfrente no va a estar Leo Messi"

¿Qué tal Carlos? Buenos días:

Ganó el Real Madrid pero no convenció. A pesar de todo, Julen Lopetegui, confirmado por Emilio Butragueño, se va a sentar en el banquillo en el clásico el domingo a las 16:15. El choque frente al Viktoria Plzen, 2-1, no cerró ninguna herida y dejó patente los problemas que tiene el Madrid: en defensa, de juego en el centro del campo, y de nuevo enemistado con el gol. Este Madrid no evoluciona en el juego aunque lo haya hecho en el resultado.

El partido del domingo solo tiene una cosa buena para el Real Madrid: que enfrente no va a estar Leo Messi.

