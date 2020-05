Juanma Castaño: "Menos mal que no hay muchos Falis en el mundo"

Anoche en 'El Partidazo', Fali, jugador del Cádiz, confirmó lo que había amenazado hace algunas semanas: no va a pasar las pruebas del coronavirus, no va a empezar a entrenar con su equipo y, por lo tanto, no volverá a jugar al fútbol mientras no haya vacuna o tratamiento contra el COVID-19. Es la postura más radical de un jugador en Primera y en Segunda División. El único que se niega, un objetor de conciencia. Fali tiene todo el derecho del mundo a sentir miedo, todo el derecho del mundo a renunciar a su sueldo, cosa que ha hecho. No quiere seguir cobrando del Cádiz y desde luego tenemos que respetarle. Pero también tenemos derecho a pensar que menos mal que no hay muchos Falis en el mundo.