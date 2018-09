"El Atleti es el gran triunfador: ya está metido en la pelea"

Tiempo de lectura: 1



¿Qué tal Carlos? Buenos días:

No ocurría desde enero del año 2015. Un hecho que no es un eclipse, es sencillamente que en Primera coincidiera una derrota del Madrid y del Barça.

Primero cayó el Barça en Leganés en un partido lamentable del equipo de Valverde, que además no ofreció ninguna explicación convincente en la sala de prensa. Y después el Real Madrid: 45 minutos de bochorno en el Sánchez Pizjuán., un campo donde el Real Madrid sabe que no puede salir a medio gas porque si no acaba perdiendo el partido. 3-0 le metió el Sevilla días antes de recibir en el Bernabéu al Atlético de Madrid.

Sin duda, el Atleti de Simeone es el gran triunfador de los últimos días: ya está metido en la pelea a solo dos puntos de Madrid y Barça.