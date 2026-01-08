"En 2025 se creó en España el doble de empleos para mayores de 50 años que para jóvenes y alguien va a tener que explicarlo"

El mercado laboral español afronta un inicio de año marcado por la inestabilidad. Así lo ha analizado la economista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha afirmado ante Jorge Bustos que "el mercado de trabajo en España está roto”. Según la experta, el modelo actual se divide entre empleados laborales indefinidos de larga duración y un gran bloque de precariedad que agrupa a indefinidos precarios, trabajadores a tiempo parcial, fijos discontinuos y temporales.

La consecuencia más directa de esta situación es una llamativa pérdida de eficiencia en la contratación. Los datos analizados por García de la Granja reflejan que, de media, ha sido necesario firmar 30.89 contratos de trabajo para generar un solo afiliado a la seguridad social. Esta cifra explica cómo, a pesar de registrarse 225.000 contratos más durante el año pasado, el sistema apenas sumó 4.500 afiliaciones netas.

Caída de los indefinidos, auge del temporal

El análisis detallado de las cifras evidencia una evolución negativa en la contratación indefinida, con una pérdida de 38.546 contratos de este tipo durante el último año. En contraste, los contratos temporales han experimentado un crecimiento constante todos los meses, sumando más de 263.000 contratos nuevos de duración determinada, lo que confirma la tendencia hacia la precariedad.

Los jóvenes, los grandes perjudicados

Otro de los datos más sorprendentes, proveniente de un informe de FUNCAS, es que la creación de empleo se ha concentrado en los trabajadores de más de 50 años, que casi duplican en número de nuevos afiliados a los más jóvenes. Este fenómeno, calificado por Jorge Bustos como un "temazo", plantea serias dudas sobre el futuro laboral de las nuevas generaciones.

La situación está generando un enfrentamiento intergeneracional entre las generaciones más jóvenes, como los 'millennials' y 'zetas', y los 'boomers', según se ha comentado en el programa. En este sentido, Pilar García de la Granja ha lanzado una pregunta clave: "Alguien tendrá que explicar por qué se contrata a más gente mayor de 50 años que a gente más joven", cuestionando a su vez el papel de la formación que reciben los universitarios.