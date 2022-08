‘Crónicas perplejas’: “No es fácil quererse. Siempre hay una parte de nosotros que duele”

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente.

Así nos lo cuenta Agredano:

Odié mi cuerpo y luego odié la playa. Odié mi cuerpo y luego odié las clases de educación física. Odié mi cuerpo y luego odié ir de compras. Odié mi cuerpo y ya empecé a odiar casi cualquier cosa. Me pesaba más el carácter que los kilos. Debería, algún día, disculparme a mí mismo. Por aquellos años de desprecio y muslos rojos. Por aquella rabia inesperada. Por huir del reflejo de los escaparates. Por creer que todo el mundo me señalaba. Por aquellas camisetas gigantescas con las que me disfrazaba. Por comer con culpa. Por no atreverme a decirle nada a la niña del colegio de la que estaba enamorado. Por no ir a los cumpleaños de mis amigos para evitar que me vieran atiborrarme de tarta.

No es fácil quererse. Siempre hay una parte de nosotros que duele. Nadie está en paz consigo mismo. Da igual lo que se cuente en Instagram. Estamos hechos de lava. Todo tiembla. Pero siento que es maravillosa la imperfección, porque anima al movimiento. A cambiar. A removernos por dentro en busca de tesoros escondidos. Llamamos complejos a esas espinas que se nos clavan cuando no nos gusta lo que somos. Al daño de los días. A las palabras que nos arañaron el corazón aun siendo niños. Todos firmamos nuestros íntimos armisticios. Madurar es entendernos. Saber por qué cada pieza está donde está. Donde falta, donde sobra. La esperanza que nos queda, las cargas de las que debemos deshacernos. Esta tregua es vivir. No podemos eternizar estas profundas batallas.

“La hermosura es poca cosa”. No lo digo yo, lo cantaban Los Chichos en una rumba. La belleza es un breve milagro, tenían razón. Hay cosas mucho más importantes: la felicidad, el equilibrio. Con orgullo o melancolía, que cada cual libre sus guerras frente al espejo. No todas las heridas son visibles. Sólo tenemos esta vida. Hay que dejar de escuchar a los demás para empezar a escucharnos a nosotros. Sobran los que insultan y sobran los que son condescendientes. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Somos nuestro mejor aliado porque, durante muchos años, hemos sido nuestro peor enemigo.

