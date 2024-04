'Crónicas perplejas': “Me encantaría hacerle un salmorejo a Antonio Machado”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Me pregunta Alberto Herrera que con qué personaje histórico me iría a cenar y por qué. Con estas preguntas uno siempre tiene la tentación de contestar: con el que invite. Soy de paladar caro y ya no tenemos edad para pagar a medias. Me veo ahí con Marco Aurelio haciendo como que sacamos la cartera. Me veo ahí con Felipe II diciendo que va al baño justo cuando llega el camarero con la cuenta. Mira, no.

Sólo quedaría a cenar con alguien que bebiera vino a un ritmo razonable. Odio ser el único que bebe alcohol en una cena. Nadie me sigue el ritmo de chistes, confidencias y despropósitos. Me gusta el exceso verbal, me gusta ir tumbando puertas y pudores. Me gusta levantarme de la mesa con un dulce aturdimiento.

Quizá algún escritor, que son de botella fácil. Dylan Thomas o Edgar Allan Poe. Me encantaría hacerle un salmorejo a Antonio Machado. Y qué agradable sería enseñarle a usar los palillos en un restaurante de sushi a Margaret Thatcher. Para hablar de la dureza de la política, que está de moda. A ella le hizo una canción pop Morrissey mandándola a la guillotina. Sería divertido sentarlos a ambos en una mesa.

Aunque soy coqueto y pienso en una cita. Ir a un italiano con Cleopatra. Compartir helado con Juana de Arco. Perder la cabeza por María Antonieta. Soy buen conversador, soy enamoradizo. Uso perfumes buenos. No se aburrirían ni yo con ellas. O quizá tapear en la Taberna de El Pisto con Hipatia. Ponernos ahí de pie en un barril y comentar Supervivientes.

Aunque mira, al final haré lo de siempre. Poner alguna excusa de última hora y quedarme en casa. Sentarme en el sofá. Buscar alguna película antigua en Filmin y comerme un yogur con frutos secos y miel hasta que el sueño me venza. Estoy en ese momento de mi vida. En el de la mantita para los pies y un poco de descanso para el corazón y la cabeza.

