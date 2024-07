'Crónicas perplejas': “La amistad da cobijo y nos resguarda del frío en tiempos de sombra”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas"

La amistad tiene sus lugares de culto, sus ritos y su propio lenguaje. Una vez estaba con mi amigo Sergio, cada uno con un botellín en la mano, ya achispaditos, en uno de nuestros garitos favoritos de Madrid, y me miró y dijo: “Pasarán los años y nos daremos cuenta de que pocas veces hemos sido tan felices como aquí y así”.

Y tenía razón. La amistad es un lugar extraño. Tiene grietas, como todo gran templo, pero da cobijo y nos resguarda del frío en tiempos de sombra. He perdido algunos buenos amigos. La vida es un camino caprichoso. A algunos los echo de menos, pero el amor, los estudios o los hijos nos fueron separando. Ahora sigo sus vidas por Instagram. Sonrío si los veo sonreír. Pero extraño aquellas conversaciones de madrugada, sus locuras o sus consejos.

A veces deseo volver atrás. Regresar a los bancos del parque. A la litrona y a las bolsas de papadeltas. Cuando no había nada realmente importante de lo que preocuparse. Cuando dormíamos del tirón hasta bien entrada la mañana. Cuando todo se perdonaba, todo era liviano. Cuando todos los amores eran amores extraordinarios.

A veces deseo volver a aquella Córdoba con cabinas y sin móviles. Cuando todo era físico, cercano, cuando llamábamos al porterillo y nos juntábamos casi por inercia ahí al lado de casa. Cuando los veranos eran interminables.

La tradición de los viernes al mediodía. La peregrinación por las piscinas municipales. No sé si sigo siendo el que era. No sé si es que ahora soy otra cosa. Y por eso hago pocos planes. Y soy de los que dicen esa horrible frase de: “A ver si nos vemos”. Aunque luego no haga nada por ver a nadie.

Tengo el recuerdo de aquellas cervezas compartidas. De aquellos días dorados. La vida me ha ido enfriando. Pero aquella felicidad aún brilla con rebeldía en mi memoria.





Las 'Crónicas perplejas' de la semana de Antonio Agredano

'Crónicas perplejas' despide la temporada: “Somos los días que hemos dejado atrás”

'Crónicas perplejas': “Quiero una vida que se cocine como se cocinan los afectos: al fuego lento"

'Crónicas perplejas': “Grité el gol de Lamine Yamal como si un volcán hubiera entrado en erupción"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado