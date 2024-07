Anima Antonio Agredano en sus 'Crónicas perplejas' a competir porque "la vida es solo una cosa: intentarlo"

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

“Soy el peor en lo mejor que hago”, decía una canción de Nirvana que yo canturreaba mucho de joven. Muchas veces me he sentido así. Lejos de cualquier talento. Muy pronto, ya en el colegio, nos damos cuenta de cuáles son los niños que van a destacar. Uno que baila bien, uno que juega muy bien al fútbol, otro que hace las mejores figuritas de arcilla, otro que saca todo sobresaliente…

Y luego estábamos los demás, un puñado de niños y niñas que no destacábamos por nada en especial. Que solo ocupábamos los pupitres con más o menos ganas, y nos dedicábamos a atravesar los días con dignidad y con paciencia.

Madurar es encontrar nuestro espacio en el mundo. Participar en las competiciones adecuadas. Cultivar algunas aficiones. Y suplir con ilusión la falta de talento.

Siempre lo he dado todo. En cualquier responsabilidad, en cualquier sitio. Allí donde la vida me ha llevado, he evitado las excusas y me he remangado. No entiendo otro compromiso con la vida que vaciarse, que pelear cada balón, que no fallar a los compañeros.

Ya no extraño esa brillantez que veía en muchos amigos. Ya no extraño su capacidad para hacer cosas extraordinarias. He aprendido a conformarme con el esfuerzo. Como dice un amigo, es mejor ser un seis en todo que ser un nueve en unas cosas y un cuatro en otras. Porque Maradona solo hay uno, pero quien no soñaría con ser, al menos, Lucas Vázquez. La vida es solo una cosa: intentarlo.