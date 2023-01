Lo que piensa Antonio Agredano de los tatuajes en sus 'Crónicas perplejas' en 'Herrera en COPE'

Me gustan los tatuajes. Tengo muchos. Y más que me voy a hacer. Cada uno de ellos significó algo. Aunque ese algo se haya diluido con el tiempo. Los veo como capítulos de una novela incompleta. Y claro que me hice tatuajes por amor. Y claro que alguna vez me he encontrado a alguna de esas mujeres paseando con su marido y sus hijos y me han dicho adiós así con la vista sin pararse si quiera. Y, sin embargo, tengo un dibujo en tinta de lo que tuvimos. De aquello que fue todo, aunque desembocara en nada. Y ni de eso me arrepiento. Porque arrepentirse es una gimnasia que me agota.