‘Crónicas perplejas’: “Tenemos que esconder un poco las cosas para poder vivir con desahogo”

“Poner tus cosas en orden también significa poner tu pasado en orden”. Esta es una de las frases que Marie Kondo decía en su programa. Marie Kondo, hija, si ya me cuesta no amontonar los jerséis hechos un gurruño, imagina los recuerdos. Soy un hombre ordenado de armarios hacia fuera. Mi estudio está impoluto, pero, si abres los cajones y las puertas, todo el engaño se viene abajo. Amontono los zapatos sobre las camisetas y guardo el cargador del portátil junto a los calzoncillos. Eso sí, si no te da por curiosear dentro de los muebles, si simplemente echas un vistazo desde el quicio de la habitación, allí, donde suelo escribir y trabajar, se respira paz y cierto equilibrio.