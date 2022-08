‘Crónicas perplejas’: “La superstición, la manía... son todas expresiones del mismo terror: la fatalidad"

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Así nos lo cuenta Agredano:

Cuando me siento en una mesa, ordeno simétricamente las cosas que están sobre ella. Si estoy solo, lo hago de forma inmediata. Si estoy con otras personas, voy moviendo los elementos con disimulo hasta que lo dejo todo quieto más o menos a mi manera. Llamo manías a estos pequeños rituales cotidianos. Todo ritual, decía Víctor Turner, es un proceso de transformación. Todo rito es un rito de paso. No sé qué pretendo con mis manías, pero sin ellas me siento desasistido y vulnerable.