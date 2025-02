'Crónicas perplejas': "No quiero perder aquella mirada curiosa que teníamos en la infancia"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Nada había más aterrador que una madre diciéndote “te va a dar un aire” mientras hacías cucamonas. Uno ya se imaginaba para toda la vida con la cara retorcida y se te quitaban las ganas de hacer mohines y payasadas.

No sé si la inocencia tiene fecha de caducidad. No sé si es algo, una virtud, que florece y muere en la infancia, o si se expande hasta nuestra edad adulta. Porque hay días en los que, pese a nuestra edad y a lo vivido, queremos creer en las cosas sencillas. En esos viejos consejos de madre. En que el mundo tiene su magia y sus misterios.

Siento una súbita aversión a esas personas que dicen que vienen de vuelta de todo. Esas personas que presumen de que no tienen grietas. Que siempre han sido así. Que nadie les toma el pelo. Que tienen muchos tiros pegados.

Porque yo creo que dudar es una forma de aprender. Creo que la inseguridad no es debilidad, sino calidez. Humanidad. No hay camino que no exija tramos de oscuridad y zigzagueo.

No quiero perder aquella mirada curiosa que teníamos en la infancia. No quiero renunciar a esa puerta. Me aburren las certezas. Me aburre estar obligado a tener una respuesta sensata para todo. Me aburren los adultos grises que todo lo saben, todo lo critican, todo lo cuestionan y sobre todo pontifican.

Y aunque sea por un ratito, prefiero abandonarme a mis dudas y a mi credulidad. Y poner la vida en cuestión. Y no saber a donde ir. Y refugiarme en las cosas sencillas. Como aquellos niños que fuimos. Que todo lo preguntaban, para los que todo era brillante y nuevo. Porque a veces, para avanzar, es necesario el regreso.

