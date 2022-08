‘Crónicas perplejas’: “Nadie concibe el deseo de no estar”

En esta nueva sección veraniega de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente.

Así nos lo cuenta Agredano:

Aún miro los álbumes de fotografías cuando voy a casa de mis padres. Me sigue fascinando el sonido de las páginas al separarse unas de otras. Aunque los he ojeado muchas veces, aun me sorprende su contención. Hay un tiempo pausado detrás de cada una de esas colecciones de instantes. El revelado de las fotos, descartar las que han salido borrosas, seleccionar las más divertidas, pegarlas con cuidado para que no queden torcidas. Cumpleaños infantiles, bailes de fin de curso, veranos en Benalmádena, la Expo 92, una cena con viejos amigos. Un pasado encerrado en un tomo tangible, cierto, visible, apilado en la estantería del salón. Al alcance de nuestras manos.