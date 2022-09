'Crónicas Perplejas': "A los infieles les deseo suerte. A los fieles les deseo paciencia"

«La pareja es un estado, no una frontera», es lo que le digo a mis amigos cuando sucumben a los amores ajenos y se confiesan frente a una copa de vino. No soy un instigador de las traiciones, no soy un frívolo, pero mucho menos soy un censor. Lo mejor que uno puede hacer con su Pepito Grillo particular es estamparlo contra el suelo con una zapatilla. La vida es corta, la culpa es pesada, he ahí la balanza de toda infidelidad. Yo entiendo que es irrenunciable la pasión, aunque las consecuencias a veces sean terribles. Que cada cual se haga cargo de sus escombros. Si somos adultos para el placer, somos adultos para sus derribos.