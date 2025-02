'Crónicas perplejas': "El ser humano no tiene colmillos afilados, pero envidia y odia; miente y desprecia"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

No soy precisamente un valiente. Me dan susto casi todos los animales. Los grandes y los chicos. Como se me cuele una cucaracha en casa, me pongo a sudar y no atino ni con la chancla.

Una vez perseguí a una por todo el piso descargando sobre ella un spray y la tía no se moría y es que, con los nervios, no cogí el insecticida, sino el Pronto ese que se le echa a los muebles. Le dejé las alitas relucientes. Y terminó saliendo por debajo de la puerta viva y niquelá.

Una vez me mordió un perro en la rodilla, pero la dueña dijo que era culpa mía, por mi mala vibración. De medusas y avispas siempre me he librado. Y el gato negro de una amiga me arañó cuando fui a acariciarlo. Una vez me metí en un pantano y no volveré a hacerlo en la vida. Tan viscoso, tan turbio. De las serpientes ni hablo. Esas lenguas negras. Esos ojillos malvados. Qué horror.

Y aun así, ningún animal más peligroso que este que os habla. El ser humano no tiene colmillos afilados, ni garras terribles, pero envidia y odia, miente y desprecia. El ser humano no tiene grandes fauces ni venenos dentro, pero es capaz de destruir tanto como es capaz de amar.

Somos bichos contradictorios, entre la belleza y el caos, entre la majestuosidad y el abandono. Entre la luz y la sombra. Maravillosos y desconcertantes. La imagen de la ballena engullendo a dos personas en el océano es sólo un recuerdo de lo pequeños que somos. De que el mundo no es nuestro. De que la arrogancia nunca nos llevará tan lejos como la humildad.

