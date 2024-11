'Crónicas perplejas': “Es difícil saber quienes somos, qué buscamos y hacia donde tenemos que ir”

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

¿Quién no ha soñado con ser otra persona? Al menos por un día. Habitar otra piel. Mirarse al espejo y no reconocerse. Tener diferentes manos, diferente olor, diferentes miedos.

Es difícil saber quienes somos. Qué buscamos. Hacia donde tenemos que ir. Es difícil, a veces, saber qué hacer. Si caemos bien o mal. Si nos quieren más o nos quieren menos. Si necesitamos un abrazo o un litro de agua helada sobre la cabeza.

De niño envidiaba a un compañero que siempre actuaba en la fiesta de fin de curso. Él salía al escenario, bailaba con la niña más guapa de la clase, y todas las madres felicitaban a su madre. Yo era incapaz mostrarme al público. Nunca me subí allí. Nunca hice nada por lo que me aplaudieran. Siempre fui un niño lacio y muchas veces pensé en cómo sería ser él.

Ya no. Ya me hago mayor y casi nunca pienso en cómo hubiera sido mi vida en otro lugar, con otros amores, con más talentos, en diferentes casas, en diferentes trabajos. En otros paisajes.

No es que me conforme con lo que soy, es sólo que me acomodo la piel como quien se tira de las solapas de una chaqueta para encajársela a la espalda.

Llevo el peso de mis decisiones. Llevo el peso de mis errores. Llevo el peso de mis días felices y de aquellos otros días que quisiera, aunque no puedo, olvidar.

Soy lo que soy. Y tú, que me escuchas, eres lo que eres. Y está bien así. Con los aciertos, con los errores, con el cielo sobre nosotros, con el suelo a nuestros pies. Está bien así. De verdad. Es la vida que quisimos vivir. Porque no hay luz que no brote de la sombra y no hay sombra que nos haga olvidar la luz.

