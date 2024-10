'Crónicas perplejas': “Por cada cosa que me molesta de otra persona, hay una cosa de mí que molesta a los demás”

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Somos muchos. En el planeta, digo. Somos un montón. Puedes salir a la calle a cualquier hora, y hay gente. Hay personas en las tiendas, a primera y a última hora. Están los restaurantes llenos. Si vas en el coche, hay mucha gente yendo a sitios a la vez que tú. En el metro o en el autobús, ni te digo.

Gente en todas partes, todo el tiempo. Incluido usted. Que va y viene, a veces con buen humor, otras con prisa y sin ganas. Tenemos días mejores y peores. Tenemos nuestras manías. Yo soy de los que se impacientan en la cola de los supermercados cuando alguien le da cháchara a la cajera. De los que no entienden a las personas que ven vídeos en el móvil a todo volumen en el tren. De los que huyen de los camareros simpáticos. De los que se enfadan cuando piden, por favor, un vaso de agua en un bar, y no se lo traen nunca.

Pero también soy de los que se dicen a sí mismos: “Ya está”, cuando se notan enfadados. Y si algo no me gusta en alguna parte, pues no vuelvo. Y si alguien me está molestando mucho, me alejo, para no calentarme. Porque estoy viejo hasta para protestar.

Yo solo quiero vivir al margen del ruido. Y tener pausa. Y que las cosas, como la lluvia, me resbalen. Por cada cosa que me molesta de otra persona, hay una cosa de mí que molesta a los demás.

Y esa es la vida. Un equilibrio. Entre lo bueno y lo malo. Entre las expectativas y las frustraciones. Entre lo que odiamos y lo que adoramos. Somos muchos. Entendamos hasta lo inexplicable. Ya digo, será una cuestión de edad, pero he aprendido a respirar, a contar hasta diez, y a seguir mi camino con la mirada alta y el corazón tranquilo.

las 'crónicas perplejas' de antonio agredano de la semana

'Crónicas perplejas', sobre el caos de RENFE: "Inviertan nuestro dinero en lo esencial: nuestros días"