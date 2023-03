¿Con qué compara Antonio Agredano los parques de atracciones en sus 'Crónicas perplejas'?

Los parques de atracciones me dan miedo por dos cosas: por los precios, que luego me detendré en ello; y por las colas. Sobre esto último: esperar veinte minutos para pasar un mal rato debería seguir siendo competencia exclusiva de las clínicas dentales. Ir a Isla Mágica, que es el que tengo más cerca, y ponerse ahí en una filita llena de jovenzuelos para subirse en el Jaguar ese. Que no dura ni dos minutos. Para que te zamarrean de un lado para otro. No sé. Mi idea de ocio es otra