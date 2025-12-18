Jorge Alcalde, divulgador de ciencia: "¿Por qué pensamos en cosas que luego ocurren? Hay expertos en neurociencia que aseguran que la conciencia puede estar fuera del cerebro"

El origen y la naturaleza de la conciencia humana es uno de los temas más complejos a los que se enfrenta la ciencia. En el programa 'Herrera en COPE', el divulgador científico Jorge Alcalde ha abordado esta cuestión junto a Alberto Herrera, explicando la diferencia fundamental entre vida inteligente y vida consciente.

Según Alcalde, la inteligencia puede entenderse como una "capacidad de resolver problemas", presente incluso en una ameba, pero la conciencia es mucho más: "la capacidad de entender nuestra posición en el mundo, de conocernos a nosotros mismos". Esta facultad, que el experto considera "solamente humana", es por ahora "imposible de medir, de detectar, de encontrar".

Una teoría revolucionaria

Frente a la idea tradicional de que la conciencia es un producto del cerebro, ha surgido una nueva corriente en la neurobiología. Tal y como ha explicado Jorge Alcalde, un gran número de expertos postula ahora que la conciencia "es algo más, es algo que puede estar fuera del cerebro y que nuestro cerebro es capaz de detectar, de percibir, de procesar". Esta perspectiva, conocida filosóficamente como noética, sugiere que el cerebro no genera la conciencia, sino que actúa como un receptor.

Alcalde ha utilizado una analogía para describirlo: "Nuestro cerebro sería casi como un aparato de radio, como una antena que es capaz de reaccionar ante ese fenómeno". De esta forma, las variaciones en las experiencias conscientes de cada individuo se podrían comparar a las interferencias en una emisora de radio, donde "esa capacidad de conectar con la conciencia va variando a lo largo de nuestra experiencia personal".

El debate entre ciencia y filosofía

Esta teoría ha ganado fuerza al intentar dar explicación a fenómenos como la intuición o las experiencias cercanas a la muerte, para los cuales la ciencia no ha encontrado un sustrato físico. El divulgador ha recordado una famosa apuesta de 1998 entre el filósofo David Chalmers y el científico Christof Koch, en la que este último aseguró que en 25 años se encontraría la base física de la conciencia. Pasado ese tiempo, "había ganado el filósofo", ya que la ciencia no ha sido capaz de localizar el origen cerebral de la conciencia.

¿Son conscientes los animales?

Preguntado por la posibilidad de que otros animales, como los elefantes, posean conciencia, Jorge Alcalde ha manifestado su opinión personal: "No existe nada que nos haga pensar que la conciencia sea algo animal". El experto diferencia el autoconocimiento, presente en grandes simios que se reconocen en un espejo, de las experiencias que considera "fieramente humanas", como "disfrutar de una sinfonía, enamorarse, tener remordimientos o encontrarse durante un duelo". Para Alcalde, estas vivencias complejas no implican necesariamente que sean "fieramente físicas".

Finalmente, el divulgador ha señalado que la ciencia está comenzando a explorar nuevos horizontes que antes eran considerados una "herejía". Nombres como el biólogo Michael Levin demuestran que la comunidad científica empieza a "pensar que hay otros sustratos que pueden ser entendidos por la ciencia o no, pero no son realmente producto de nuestro ADN". Alcalde concluye que esta nueva línea de investigación, aunque "muy controvertida", abrirá "caminos de conocimiento muy interesantes".