Jorge Alcalde, divulgador de ciencia: "Han alertado a parte de la comunidad científica de si estamos abriendo una frontera en nuestra mente que no deberíamos"

Suena a ciencia ficción, pero ya es una realidad. Existen dispositivos capaces de recopilar datos de nuestro cerebro y, en un futuro, podrían influir en cómo pensamos, decidimos o sentimos.

Este fue el tema central de la sección de 'Ciencia' de Javier Alcalde en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera. Aunque la tecnología para modificar la voluntad a distancia todavía no se ha perfeccionado en humanos, los avances en animales de laboratorio han encendido las alarmas en la comunidad científica sobre si se está cruzando una frontera que debería permanecer cerrada.

Tecnologías de uso cotidiano

Javier Alcalde explica que ya hay herramientas de uso común que registran nuestros patrones neuronales. Un ejemplo son los videojuegos que se controlan con diademas colocadas en la cabeza, que interactúan con la pantalla sin usar las manos.

"Eso ya está registrando patrones neurológicos, neuronales, de actividad eléctrica en nuestro cerebro, que además se quedan guardados en algún servidor", advierte. También existen otros aparatos, más allá de los médicos como el electroencefalograma, que prometen ayudar a la relajación o a dormir mejor, abriendo la puerta a lo que se conoce como privacidad mental.

¿Qué son los neuroderechos?

El concepto de neuroderechos ha sido impulsado por el científico español Rafael Yuste, uno de los mayores neurocientíficos del mundo. La idea surgió de su propia investigación, en la que su equipo consiguió modificar la conducta de un ratón a distancia mediante electrodos en el cerebro. Este experimento, que hizo que el animal creyera ver algo que no estaba en la pantalla, demostró la posibilidad de manipular la percepción y generó tanto esperanza por sus aplicaciones médicas como temor por su mal uso.

Yuste propone cinco neuroderechos fundamentales para proteger la mente humana. El primero es la privacidad mental, el derecho a que los pensamientos no sean revelados sin consentimiento. Le siguen la identidad personal, para evitar que la tecnología altere nuestro sentido del yo, y el libre albedrío, para garantizar que nuestras decisiones no sean controladas externamente. Finalmente, se aboga por un acceso equitativo a las tecnologías de neuroaumentación y la protección contra sesgos discriminatorios.

Tenemos derecho a que nadie sepa lo que estamos pensando, si no queremos que lo sepan" Jorge Alcalde Divulgador de ciencia

Un futuro por regular

A pesar de la creciente relevancia de estas tecnologías, la regulación de los neuroderechos apenas ha comenzado. Alcalde señala que, aunque la idea provenga de un científico español, España todavía no ha legislado al respecto.

A nivel mundial, solo Chile ha incorporado los neuroderechos en su legislación a nivel nacional. A este país se suman algunos estados de Brasil (Río Grande del sur) y Estados Unidos (California, Colorado, Montana y Connecticut), que han empezado a reconocer la necesidad de proteger legalmente el cerebro humano.

El experto advierte sobre los peligros de no actuar a tiempo.

En el futuro, los datos cerebrales podrían usarse para discriminar en procesos de selección laboral según las capacidades o incluso la propensión política de una persona. Sin embargo, también destaca el lado positivo, como la neuroaumentación para tratar enfermedades neurológicas, devolver la memoria o la movilidad a pacientes, o incluso curar la depresión. El reto está en encontrar un equilibrio que permita aprovechar los beneficios sin comprometer la integridad y privacidad de la mente humana.