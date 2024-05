La ley de Amnistía y el juicio contra Donald Trump, entre las claves del día

La amnistía y todo lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados

Para El Mundo esta ley es un grave punto y aparte en la historia de nuestra democracia. En nombre de la convivencia, se aprueba la norma más divisiva de nuestra democracia. El PSOE rompe con el 78 dice ABC. Si nuestra democracia se edificó de la ley a la ley, su desmantelamiento corre el riesgo de replicar su método constructivo. Llega el turno de los jueces, en democracia, cualquier poder, también el legislativo, está sometido a un límite.

El País cree que la bondad de la amnistía se medirá por sus efectos políticos, primero en Cataluña y luego en el conjunto de España. Su incidencia en la realidad social medirá el valor de la polémica medida de gracia. La amnistía dice La Razón es el gran bulo de una casta de mandamases que ha convertido la mentira en timbre de su relación con los gobernados. Los españoles, incluidos los que le votaron, nunca fueron informados de hasta dónde está dispuesto a llegar el Presidente para aferrarse al poder.

El Periódico de Cataluña reconoce el amplio rechazo en gran parte de España, pero defiende que antes de su aprobación, la amnistía ya ha supuesto una inflexión positiva en la tensión política y social de los últimos años en Cataluña. La Vanguardia confía en que la amnistía repare los daños producidos por un procés lesivo para toda España. En la hora de los jueces, cuenta el confidencial que la detención acecha a Puigdemont si decide volver a España aunque la ley entre en vigor. El criterio de los fiscales del 'procés' que defienden que no puede ser amnistiado por malversación y que la orden de detención debe mantenerse, le cerraría la vuelta a Cataluña.

Con una fotografía de uno de los coches de la guardia civil destrozados por los independentistas en el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat en septiembre de 2017, 10 días antes del referéndum ilegal del uno de octubre abre hoy su portada el diario ABC. Sobre la imagen un titular rotundo “Esto nunca ocurrió”

Investigación del caso Koldo



Destacan los periódicos que la fiscalía europea reclama la investigación de todo el caso Koldo y que será el tribunal supremo el que decida quien se queda con la investigación de la venta de mascarillas de la trama corrupta y el pago de gobiernos como los de Baleares y Canarias con fondos europeos.

Hasta ahora la investigación sobe la compra de mascarillas en los indios dela pandemia por parte de trasportes, a través de Adif y puertos del estado es competencia del juez de la audiencia nacional, Ismael moreno.

Del caso Begoña Gómez, varios medios han publicado que Begoña Gómez controla al 100% una firma que ofrece el software propiedad de la complutense... el que ella obtuvo gratis después de pedírselo a Indra y Telefónica para su máster en esa Universidad. Hoy publica el Mundo que el entonces vicerrector ya le advirtió que no podría registrarlo a su nombre. Como resume El Economista, Begoña Gómez hace negocio con una herramienta que ha conseguido a coste cero, sirviéndose de su posición de primera dama. Puede que eso no llegue a ser un delito de tráfico de influencias, lo dirá la justicia, pero no es un comportamiento admisible.

Donald Trump, culpable

Culpable de todos los cargos el gran titular de los periódicos norteamericanos esta mañana. Lo destacan todos el primer presidente norteamericano con una condena penal. De momento el veredicto del jurado. El delito, desviar fondos de la campaña electoral de su partido para pagar a una actriz porno, a cambio de que ella ocultase su relación. Una sentencia histórica que será dictada el once de julio. El juez le puede condenar a cuatro años de cárcel y aunque no ingrese marcará toda la campaña. La primera reacción de Trump declararse preso político. Los votantes de noviembre, dice el New York Times, obligados a elegir entre un presidente impopular y un aspirante que es ya un convicto criminal. Así están las cosas.