El exilio de Edmundo González, el Comité Federal del PSOE y la amnistía, entre las claves de hoy

Venezuela y el exilio de edmundo gonzález

Entrevistado en El País, el Ministro de Exteriores, Albares asegura que la acogida en España de Edmundo González no tiene contrapartida. Explica que España no reconoce la victoria de Maduro, y, según su versión, no ha habido ningún tipo de negociación política entre gobiernos y fue Edmundo González quien solicitó al Gobierno de España podrá ser acogido en nuestro país.

En ABC, el escritor Carlos Granés escribe que es un mal día para la democracia, pero que humanamente es comprensible y una buena noticia que un hombre de 75 años que asumió el difícil compromiso de enfrentarse a un sistema autoritario, no acaba despojado de toda dignidad en una cárcel infecta el resto de sus días.

Ahora, dice ABC, “España y la Unión Europea están obligados a encabezar una campaña para aislar a Maduro y obligarlo a entregar el poder al vencedor legítimo de las elecciones”.

Sobre el papel de Rodríguez Zapatero, dice El Mundo que debería haber usado su influencia en el régimen no para allanar el exilio de González, sino para garantizar sus derechos. Un exilio que da aire al dictador.

Ahora debe continuar, la presión internacional para que el chavismo muestre la prueba verificable del resultado electoral, dice el diario El País. Recuerda que Corina Machado ha prometido que Edmundo González tomará posesión el 10 de enero y que lo que viene ahora son unos meses de intensos movimientos, unos públicos y otros privados para tratar de darle una salida democrática a Venezuela.

El comité federal del psoe de este sábado

Escribe Jose Peláez en ABC que Sánchez sabe que las personas que se identifican con su causa van a comprarle lo que sea, por eso se permitió no explicar nada de lo pactado con Esquerra y decir absolutas barbaridades como la de seguir avanzando en la agenda con o sin el concurso del poder legislativo.

En El Mundo, Raúl del Pozo parte de la realidad de que todos los partidos tienen tendencia al sectarismo... la diferencia en el PSOE, es que hasta la disidencia es leal al partido. Se ha visto en esa “supuesta rebelión de los barones".

A Sánchez le han bastado unas ráfagas de populismo para disolver la protesta. Con ironía, Chapu Apaolaza escribe Emiliano García Page coge la puerta y se queda. Su ejemplo confirma que el sanchismo es una máquina de hacer pasar hombres cada vez más grandes por agujeros cada vez más pequeños.

Expansión ahonda hoy en lo que no explicó Sánchez en el Comité Federal. La letra pequeña del papel firmado por el PSC y Esquerra contiene la trampa de la cuota solidaria de Cataluña. Será solidaria con las comunidades autónomas que realicen un esfuerzo fiscal similar a Cataluña... esa condición excluiría a la mayoría de las autonomías gobernadas por el PP porque tiene impuestos más bajos que Cataluña.

Los periódicos destacan que el Partido Popular hará llegar hoy al Gobierno su propuesta para que se destinen 18 mil millones de euros de los fondos europeos a la financiación de las autonomías. Sánchez dice el Mundo seguirá jugando a la división. Según este diario, ofrecerá a las Comunidades Autónomas pagarles la deuda con el sector privado.

SEMANA CLAVE PARA LA AMNISTÍA

Porque el Tribunal Constitucional inicia mañana martes el debate de la amnistía con el examen de la cuestión de inconstitucionalidad que le ha planteado el Tribunal Supremo. Destaca la Razón que hay 50 encausados por el procés, cuya amnistía está en el aire, por las cuestiones de inconstitucionalidad ante el supremo y prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Constitucional asegura El País admitirá mañana la abstención de Juan Carlos Campo en el debate de la amnistía. Una guerra de recusaciones escribe Angela Martialay marcará el debate porque el PP ha pedido apartar de la discusión al presidente Conde Pumpido, al propio Juan Carlos Campo y a Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa.

Cuenta Juan Fernández Miranda en ABC que la gran tarea del nuevo Consejo del Poder Judicial es entregar en cinco meses al Congreso el nuevo sistema para la elección de los jueces y que el choque Gobierno-PP amenaza esa reforma.

El PSOE no admite un modelo que dé a las asociaciones el 100 por cien del poder de elección de los vocales. Cubrir las vacantes con consenso, cambiar ese sistema de elección y recuperar la credibilidad, resume Miranda, son los tres grandes retos de la nueva Presidenta del Poder Judicial; Isabel Perelló.