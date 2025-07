El Juzgado ordena al TAD que abra expediente disciplinario al Real Madrid por los vídeos contra los árbitros

En una sentencia a la que ha tenido acceso IUSPORT, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, ha estimado el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LALIGA) y ordena al TAD que abra expediente disciplinario por los vídeos de Real Madrid TV contra el colectivo arbitral.

Durante las últimas temporadas, el Real Madrid ha estado publicando vídeos a través de su canal de televisión Real Madrid TV donde se señalaba los errores de los colegiados que iban a arbitrar sus partidos. Unos vídeos que provocaron las palabras de González Fuertes antes de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid.

"Cuando un hijo tuyo va al colegio y le dicen que su padre es un 'ladrón' y llega a casa llorando, es muy jodido. Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca como un deportista más. Es muy jodido, no se lo recomiendo a nadie. El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores. No hay derecho con lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no solo del fútbol profesional, también del fútbol base. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir, de lo que queremos del deporte y del fútbol", afirmó De Burgos entre lágrimas por las críticas recibidas en los vídeos.